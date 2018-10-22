Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AK Parti çatısı altında siyaset yapan tüm kadınlarımıza buradan teşekkür ediyorum. programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sosyal medya kullanımından, kardeşlik hukukuna kadar hususlardaki görüşlerimizi paylaştık. Partimizi 2019 Mart seçimlerinden ezici zaferle çıkartacak yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kadın kollarımız bir çok birimden önce yola revan oldu ve seçim maratonunu başlattı.

Ayrıntılar geliyor...