Erdoğan: Üniversitelerdeki utanç sahnelerine son verdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışında konuşuyor.

Erdoğan açıklamalarından başlıklar şu şekilde;

Açılışını yaptığımız TÜGVA Genel Merkez binasının ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mimarından, mühendisine, işçisine kadar teşekkür ediyorum. TÜGVA Genel Merkezi'nin vakfımızın misyonuna yaraşır bir yer olduğunu görüyoruz. Diğer vakıf ve derneklerimiz için bir model teşkil edeceğine inanıyorum.

''Sıradan bir binayı hizmete almıyoruz''

Sıradan bir binayı hizmete almıyoruz. Akıllı sınıfı, kıraathanesi, toplantı salonlarıyla örnek bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Burasının 81 il, 404 ilçeye yayılan TÜGVA merkezi olmasıyla her yaştan gençlerimiz için çekim merkezi olacağına inanıyorum.

Fiziki yapısı ne kadar güzel, ne kadar kullanışlı olursa olsun, bir mekana anlam veren orada hizmet veren insanlardır. Orada insan yoksa orası bir beton yığını olmaya mahkumdur. TÜGVA'yı beton yığını olmaktan kurtaracak olan da arkadaşlarımızdır. Sizlerin çalışmalarıyla, gayretleriyle anlam bulacaktır. Burası ancak gençlerin 'Benim vakfım, yuvam, okulum' diye sahiplendiği zaman gerçek bir genel merkeze dönüşecektir.

Utanç sahnelerine son verdik

Darbe dönemlerinin baskıcı ve faşist yaklaşımlarını rafa kaldırdık. 28 Şubat döneminin üniversitelerdeki utanç sahnelerine son verdik. Gençlerimizin inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı dışlanmadığı bir ortamı ülkemizde hakim kıldık.

Son 16 yılda özgürlükleri ve hareket alanları daralanlar sadece teröristler olmuştur. Son 16 yılda güçte düşen, millete tepeden bakan bir avuç seçkin olmuştur.

Her ne kadar birileri gerçekleri ters düz ederek anlatmayı alışkanlık haline getirmiş olsa da biz hak yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...