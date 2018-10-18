Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
"Milli güvenlik açısından çok önemli!"
AK Parti'den ittifak açıklaması
Bülent Korkmaz'dan FETÖ açıklaması
Sakurapark'ta villa 850 bin TL
Endonezya, bir depremle daha sarsıldı
Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı
İzmir'de terör operasyonu! 13 kişi gözaltında
TESK'ten 'yerli üretim logosu' uyarısı
Bakan Gül'den İş Bankası açıklaması!
NATO konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
Toplu mezarlardaki siviller tekrar gömülüyor
Domatesten müjdeli haber! Fiyatlar düşecek
Fuat Oktay'dan başsağlığı mesajı
Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken görüntü
Ve Fransa da iptal etti! Flaş Suudi Arabistan kararı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Bahaettin Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
İlber Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldova'da konuşuyor.
18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
Recep Tayyip Erdoğan
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Siyaset
Moldova’ya FETÖ uyarısı
Dünya
Deniz Feneri ve Sadakataşı Kara Kıta’ya ışık oluyor
Gündem
Kızılay yaraları sarıyor! Endonezyalı afetzedelere yardımlar ulaştı
Ekonomi
TOKİ’nin indirim kampanyasında son gün yarın
Ekonomi
2B arazilerin satışından 7.8 milyar lira tahsil edildi
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
FETÖ davaları nasıl gidiyor?
Ahmet Varol
Trump, Bin Selman’ı kurtarabilecek mi?
Ali Erkan Kavaklı
Önce nitelikli öğretmen yetiştirmek şart
Ali Karahasanoğlu
ODTÜ’lüler ve tüm Gezi’ciler “kirli oyun”un farkına varsın!
Atilla Özdür
Dünyevilikte dört işlem...
Hüseyin Öztürk
Dizi yarışları
Muharrem Güneş
Neden Cemal Kaşıkçı?
Rasim Bolbol
“Yandaşlar(!)” da AKParti’yi eleştiremez mi?
Son Eklenen Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Çocuğunuzun size ihtiyacı var
Gri listedeki terörist böyle öldürüldü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
Erdoğan affetti, Soner astarını..
Moldova’ya FETÖ uyarısı
UEFA o kulübü Avrupa kupalarından men..
Türkiye'nin düşmanı Piri'den ilginç..
Mutfağınızı maviye boyayın
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
Her biri 68 metre uzunluğunda.....
EYT teklifini MHP geri mi çekecek?
Çikolata afyon etkisi yapıyor
Ödem hastalık işareti olabilir
Deniz Feneri ve Sadakataşı Kara..
CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan..
Erdoğan-Bahçeli arasında EYT..
Kızılay yaraları sarıyor! Endonezyalı..
EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
DAEŞ'in sözde emirinin cezası belli oldu
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Günün Karikatürü
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
YORUM YAZ