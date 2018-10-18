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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldova'da konuşuyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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