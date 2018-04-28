Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Ticaret Odası Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İzmir sadece askeri zaferle gelen siyasi özgürlüğün değil, aynı zamanda ekonomik özgürlüğün de başlangıcı olmuştur. Biz Türkiye için çalışan, ihracat yapan herkesin yanındayız. İzmir istikrara ve güvene her yerden fazla değer vermeli. İzmir'de belediyelerin yapması gereken pek çok yatırım bakanlıklar aracılığıyla biz yaptık"