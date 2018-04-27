Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Her türlü görüşe, teklife, tenkite açık olmak vardır. Milletimize hizmet yolunda bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz görev değişimi de buna göre yapılır. Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Bu toplantılarda alınan kararlar herkes için bağlayıcıdır.Erken seçim kararında, o dar zamanda, tüm istişare kanallarını açtık. Sayın Başbakan'la, genel başkan yardımcılarımızla, hukukçu arkadaşlarımızla sürekli istişare halinde olduk.

CHP'YE 15 VEKİL ELEŞTİRİSİ: DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN ORAYA BAKSIN

Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçladıklarına, bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede kamuoyuna, milletimize tek bir neden göstermeden 15 milletvekiline zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. 15 Milletvekili, bunları sen seçmedin, millet seçti. Sen bunları ağlatarak evlerinden alıp kabul edemeyeceği başka bir yere gönderiyorsun,ihraç ediyorsun böyle bir şey olabilir mi, ama diktatörler bunu yapar.illetimiz bunu gördüğü için 15 yıldır yönetimi AK Parti'den başkasına vermiyor. 7 Haziran'da ufak bir kararsızlık yaşandı. Bunun faturasını da gördük.

24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayatim gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zaafiyetini milletimizin önüne serdi.

İŞTE MEYDAN ÇIK

Ana muhalefet partisinin eskiden beri sergilediği hadi seçime gidelim kuru sıkı efelenmelerini ciddiye almıyorduk. MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı üzerinden önemle durmamız gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan çık.