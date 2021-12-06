Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar seyahati önce havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz, orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle olacağız.

Türkiye Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Katar ile bugüne kadar 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar itibariyle iş birliğimizi daha da önemli bir noktaya taşıdık. Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız. Önümüze çıkan badireleri dost ve kardeş olarak aşmayı başardık. Pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Türkiye ile Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir.

Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye mandacılarına rağmen ülkesini büyütmeye devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de anlaşmalara devam edeceğiz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sorular

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'in ziyareti

Her şeyden önce tüm Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi devam ettirmekten yanayız. Rahatsızlıklara rağmen iş birliğimizi devam ettireceğiz. Şu anda Körfez ülkeleriyle yeni bir dayanışma tesis edildi.

Şubat ayı içerisinde bizim de bir Abu Dabi'ye ziyaretimiz olacak.

Taliban yönetiminin verdiği sözleri tutması

Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamız da özellikle Taliban yönetiminin havalimanı için, Türkiye-Katar iş birliği ile yönetilmesini istiyorlar. Fakat tabi az önce söylediğim gibi özellikle kadın ve çocuğun sosyal hayattaki yerleri bizim hassasiyetimizdir.

AYRINTILAR GELİYOR...