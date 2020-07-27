Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Çoğu gitti azı kaldı'

Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Kesilecek küçük ve büyük baş kurbanlıkların hepsi yerli üretimdir.

Gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetim vasıtasıyla alınmıştır. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını istiyoruz. Virüs salgının devam ettiği şu günlerde gerek bayramlaşırken gerek kurban keserken sosyal mesafe, temizlikten asla taviz vermeyelim. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için 26,5 milyar liralık nakit ödeme yaptık.

'Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum'

Askerlerimizi taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Komutanlarımız olay yerine intikal etti ve mevcut durumla ilgili bilgileri aldılar. Bu elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza da şifa bulsun.

'Kendi gücünün farkında bir Türkiye var'

Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle zorlukların üstesinden geliyor hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Hep ifade ettiğim gibi, en büyük gücümüz kardeşliğimiz birliğimizdir. Bu gerçeği görenler tüm güçleriyle milletimizin birliğine, bütünlüğüne saldırmaktadır. Türkiye'yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti sananlar bu saldırılarla netice almayı hayal ediyorlar. Halbuki her alanda alt yapasını geliştirmiş bir Türkiye var. Kendi gücünün farkında bir Türkiye var. Bizim kimsenin hakkında, toprağında, zenginliğinde gözümüz yok. Tek arzumuz kendi hakkımızı, hukukumuzu çıkarlarımızı korumaktır.

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