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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binasının açılış töreninde konuşuyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:19:00 - 2020-07-26 15:27:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binasının açılış töreninde konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Geçtiğimiz ocak ayında Ankara’da teşkilatımızın karargah binasının açılışını yapmıştık. MİT’in yeni binaları yeni atılımları ile devletimize olan hizmetlerini kat be kat arttıracağına inanıyorum. Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha döndüğü bir dönemde istihbaratın önemi çok daha fazla artmıştır.

Merhum Abdulhamit Han’ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek bir kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır.

İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.

İstanbul istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır.

Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.

Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.

Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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