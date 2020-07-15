Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Vatanı, milleti, vatanı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazilerimizi de şükranla yad ediyorum.

Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur.

Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum.

Aynı şekilde eşini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir.

Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin.

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