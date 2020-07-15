  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:15:00 - 2020-07-15 16:21:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Vatanı, milleti, vatanı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazilerimizi de şükranla yad ediyorum.

Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur.

Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum.

Aynı şekilde eşini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir.

Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı