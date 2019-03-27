Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini ha

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