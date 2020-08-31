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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına iştirak edecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:48:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak

Türkiye geneli 15 Nisan'da başlayan av yasağı Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde 5 aydır sürüyordu. Balık sezonu 1 Eylül itibarı ile resmen başlıyor.

Bu kapsamda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 18:30'da konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan Giresun'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketi yaşayan Giresun'da temaslarda bulunuyor.

Selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemeler yapan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de eşlik ettiği bildirildi.

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