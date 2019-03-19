Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti19 Mart 2019 Salı 19:11
KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Valiliğe gelişinde, Vali Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ile vali yardımcıları karşıladı.
Polis mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik makamında Vali Aksoy ve diğer protokol üyeleriyle bir süre görüştü.
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