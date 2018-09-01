Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da! Canlı yayın

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
01 Eylül 2018 Cumartesi 18:31
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:31
Recep Tayyip Erdoğan
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