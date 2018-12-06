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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti) Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan."

06 Aralık 2018 Perşembe 11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti) Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan."
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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