Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu terör saldırısını İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.17 Mart 2019 Pazar 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.
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