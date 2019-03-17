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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu terör saldırısını İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.

17 Mart 2019 Pazar 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu terör saldırısını İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:03
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