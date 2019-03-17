Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu terör saldırısını İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.

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