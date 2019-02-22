Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz."

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