'Kendi para birimlerimizle ticareti öneriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ticarette dolara bağımlılığa ilişkin "Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz." ifadesini kullandı.

"FETÖ dünyanın dört bir yanında örgütlenmiş"

FETÖ'nün bir dönem Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiş olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir." şeklinde konuştu.