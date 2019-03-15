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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor"

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof.

15 Mart 2019 Cuma 11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor"

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor" dedi.


Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlendi. Törende konuşmaların yapıldığı sırada bazı katılımcıların ve öğrencilerin gözyaşı döktüğü görüldü.


Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor. Bugün de Beril Dedeoğlu hanımefendinin vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız aynı zamanda bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliği sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde birikimli, üretkenliği, hanımefendiliğiyle sevilen saygı duyulan bir isim olmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısı ile yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, konferans, röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerin getirmeye gayret etmişti. Topluma hizmet etme heyecanına ve çabasına bizzat şahit olduğumuz hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halbuki bizim Beril hocamız ile birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin özellikle uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları ile ilgili kritik bir dönemde geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması projesi bulunuyordu. İnşallah onun bıraktığı yerden öğrencileri, mesai arkadaşları çalışmalarını devralacak ve nihayete erdireceklerdir. Bilim dünyamızdan kayan bir yıldız olarak gördüğüm hocamıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerin baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.


Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Dedeoğlu’nun ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:40
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