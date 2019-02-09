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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:45
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