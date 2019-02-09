Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı

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