Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de şö

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