Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da binanın çöktüğü alan) Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlar

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