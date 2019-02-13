Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor."

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