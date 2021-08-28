Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile birlikte açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile birlikte açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile birlikte açıklama yapıyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi ziyaretimi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim.
Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor.