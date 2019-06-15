Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü15 Haziran 2019 Cumartesi 12:33
DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerde bulunuyor.
Erdoğan, zirve çerçevesinde Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü.
Görüşmede, her iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu.
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