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Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç oyla AK Parti Genel Başkanlığına seçildi?

AK Parti’de bugün 6. Olağan Kongre heyecanı vardı. AK Parti MKYK ve MDK yönetimlerini seçerek AK Parti’yi yerel seçimlere hazırlayacak yönetim de belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 1380 oy ile yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç oyla AK Parti Genel Başkanlığına seçildi?

AK Parti’de bugün 6. Olağan Kongre heyecanı vardı. AK Parti MKYK ve MDK yönetimlerini seçerek AK Parti’yi yerel seçimlere hazırlayacak yönetim de belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 1380 oy ile yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti kongresinde büyük bir heyecan vardı. AK Parti Genel Başkanı seçiminin yanında AK Parti yeni MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri yeniden belirlendi.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:51
  1. Ankara
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