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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

Japonya'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e gitti

02 Temmuz 2019 Salı 06:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

TOKYO (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya Devlet Protokol Şefi Büyükelçi Kiminori Iwama, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güler Erpul, Tokyo Büyükelçiliği mensupları ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Çin'e gitti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 06:03
  1. "TC-TRK"
  2. ayrıldı
  3. Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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