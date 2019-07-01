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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

TOKYO (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palace Hotel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Toşihiro Nikai'ye teşekkür etti.

Bugün son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, "Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılını Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini anımsatarak, "Sene boyunca düzenleyeceğimiz programlarla Türkiye'nin zengin kültürel birikimini Japon dostlarımıza yakından tanıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" adlı Topkapı Sarayı sergisinin Tokyo'da çok yoğun bir ilgiyle karşılandığını öğrendiğini dile getiren Erdoğan, 170 bin Japon sanatseverin bu sergiyi ziyaret etmesinin Türk kültürüne yönelik merakın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofukuji Tapınağı'nda açılan Ara Güler Sergisi'nin de aynı ilgiyi doğuracağına inandığını söyledi.

Asya'nın doğu ve batı ucunda yer alan Türkiye ve Japonya'nın birbirinden öğreneceği pek çok şey bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Bizler her ne kadar farklı dilleri konuşsak, birbirimize binlerce kilometre uzakta olsak da kültürel noktada pek çok ortak yanımız var. Aile bağlarına verilen önem, saygı, çalışkanlık, cesaret, mücadele, disiplin paylaştığımız bu ortak değerlerin başında geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
  2. Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai
  3. Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri
  4. Palace Hotel
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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