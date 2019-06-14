Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı14 Haziran 2019 Cuma 12:26
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."
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