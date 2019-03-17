Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin ne
17 Mart 2019 Pazar 15:33
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