Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin ne

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