Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler."

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