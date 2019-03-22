Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek."

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