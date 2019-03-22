Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o milletvekilliğine güveniyor ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarıma yaptırıyorum. Neden? Bu ülkede bizler

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