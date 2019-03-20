Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor. Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor. Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor.

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