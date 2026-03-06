  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açık ve net söyledi: 'Faiz dinsizlik ve zulümdür!' Arabistanlı istihbaratçı Türki el-Faysal: Bu Bizim değil İsrail'in savaşı! Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! “Yolun yol değil!” Korkulan oldu zorunlu göç başladı ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor Rusya'yı perde arkasından yöneten filozof konuştu: 'Ayrılıkçı Kürtler stratejik körlük içindeler' İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu Dünyanın gözü bu toplantıda! İran'da Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgede yaşanan çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini belirterek, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını dile getirdi.

Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduklarını dile getiren Erdoğan, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürebilecek riskler barındırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii alanında iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü

Gündem

Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Gündem

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Gündem

Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Beştepe-Elysée hattında kritik trafik!
Beştepe-Elysée hattında kritik trafik!

Gündem

Beştepe-Elysée hattında kritik trafik!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23