Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı karşısında duruşu olanlar Allah’ın izni ile bir bedel ödeyeceklerdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalarda bay Kemal orada İstiklal Marşı’nı okurken, kendi adayı okumuyor. Adalar sakinleri buna rağmen bunları seçti. Bu bizim İstiklal Marşı’mız. İstiklal Marşı karşısına duruşu olanlar Allah’ın izni ile bir bedel ödeyeceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde yaşananlara değinerek "CHP’nin gerçek yüzünü milletten saklamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu mesele bir beka meselesidir. Kandil’den nasıl talimatların verildiğini gördünüz. Aynı şekilde Gabar’dan Tendürek’ten nasıl tehditleri yağdırıldığını gördünüz. Böyle bir beka meselesi ortadayken biz sessiz mi kalacağız. O kifayetsiz muhterisleri ağızları, elleri kolları ne kadar bağlı tutulacaktır. İstiklal Marşı’mızı okumaktan çekinenler, okutulmasına engel olmaya çalışanlar bu ülkede beka meselesinin tatbikçileri değil de nedir. Bunun HDP’de olmasına alıştık. CHP’de de aynı şey var. Adalarda bay Kemal orada İstiklal Marşı’nı okurken, kendi adayı okumuyor. Adalar sakinleri buna rağmen bunları seçti. Bu bizim İstiklal Marşı’mız. İstiklal Marşı karşısına duruşu olanlar Allah’ın izni ile bir bedel ödeyeceklerdir. Eninde sonunda büyü bozulacak, takke düşecek, kalplerdekiler ifşa bulacaktır. Bunların gerçek yüzleri ortaya çıktığı zaman milletimiz çevrilen tezgahı daya ili görecek” ifadelerini kullandı.

"Vesayetçilerin, lobicilerin nice tuzağını bozduk, bu sinsi oyunu da inşallah bozacağız"

Aynı çevrelerin gezi olaylarında da başrolde olduğunu söyleyen Erdoğan, “Aynı çevreler gezi olaylarını milletimize ağaç sevgisi diye yutturmaya kalkmışlardır. Aynı çevreler çukur eylemlerini hak arayışı kılıfına sokmaya uğraşmışlardır. Aynı çevreler 7 Haziran seçimlerini demokrasi baharı, 1 Kasım seçimlerini demokrasi kışı hissiyatıyla takdim etmişlerdir. Aynı çevreler Suriye sınır boyunca terör koridorunu mazlumların kurtuluş mücadelesi diye pazarlamışlardır. Aynı çevreler FETÖ ihanet çetesi darbe girişimini tiyatro diyerek ibra etme gayretine düşmüşlerdir. Şimdi de aynı çevrele 31 mart seçimleri sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır beyler. Bizi tanıdıklarını, çözdüklerini alt edeceklerini sananlar, ellerindeki malzemenin çürüklüğünün farında değiller. Milletimizle birliğimiz devam ettiği müddetçe hiçbir fani güç sırtımızı yere getiremez. Vesayetçilerin, lobicilerin nice tuzağını bozduk, bu sinsi oyunu da inşallah bozacağız” diye konuştu.

"Boşuna uğraşmayın, siz bizim ittifakımızı bozamazsınız"

Cumhur İttifakı’nın süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Cumhur İttifakı yeni dönem lokomotifi olmayı sürdürecek.Boşuna uğraşmayın, siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak başta sayın Bahçeli olmak üzere el ele vererek şu ana kadar nasıl geldiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlığın yapıyoruz. Bir kısmı kararnamelerle, bir kısmı mecliste yasa değişikliği olarak yürürlüğe girecek. Yatırım istihdam, ihracat konularında hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde duruyoruz. Küresel ve yerli yatırıma açığız. Hepsine destekleri vermeye hazırız. Milletimiz ülkemizin istikrarı ve güvenliği için büyük bedeller ödedik. Bize düşen ekonomiyi yeniden yükselişe geçirerek milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmek” şeklinde konuştu.

"Dövizde artık kontrol bizim elimizde"

Döviz kurundaki dalgalanmalara da değinen Erdoğan, “Kur üzerinde ekonomimiz çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizde. Geçen Ağustos’ta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Küçük iniş çıkışlar olacaktır ama yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz. Çarşıdaki pazardaki mutfaktaki sıkıntıları iyi biliyoruz. Bunların çözümünü önceliklerimizin en başına aldık. Milletimiz seçim değil geçim derdinde olduğunun şuuruyla çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“MÜSİAD’ın her üyesi en az 2-3 işsizi işe almalı”

MÜSİAD üyelerine de seslenen Erdoğan şunları söyledi:

“MÜSİAD üye sayımız 11 bin. MÜSİAD’ın en az her üyesi 2-3 istihdam yapması lazım en az. Siz de birilerine örnek olmanız lazım. En az 2-3 işsizi istihdam sahibi yapıp MÜSİAD bir ekmek kapısını olduğunu dünyaya haykırsın. Yatırımcılarımızı cesaretle harekete geçmeye çağırıyorum."

Ramazan ayının başladığını hatırlatan Erdoğan, “Dün Büyük Çamlıca Camii’mizin açılışını gerçekleştirdik. Coşkulu bir açılış oldu. İnşallah camimiz Anadolu yakasında bir buluşma noktası, Ramazan boyu oradan farklı nidalarla minarelerimiz bambaşka bir coşkuyla Müslümanların adeta güvence kaynağı olacak. Anadolu yakasında ilk adımı imaride idolümüz olan Mimar Sinan ile onun adına Mimar Sinan Camisi’ni inşa ederek başlattık. Şimdi de ecdadımız Sultanahmet’i Süleymaniye’yi yaptı Yavuz Selim Camisi’ni yaptı, bizler de onların torunları olarak bir eser ortaya koyalım ve Büyük Çamlıca Camisi’ni inşa etmiş olduk. Tüm emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Azez’de şehit olan yüzbaşının ailesine de başsağlığı diledi.