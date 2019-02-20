Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'd

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