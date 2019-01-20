Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlementosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.