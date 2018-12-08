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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbullular başta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum."

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbullular başta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum."
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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