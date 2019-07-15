Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen anma etkinliğine katılıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen etkinliklerin ardından İstanbul’a geldi. Hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde simge noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı’nda organize edilen etkinliğe katılan Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Erdoğan’ın düzenlenen etkinlikte vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

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