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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Maslak'a geçti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:18
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hz. Ali Camii

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