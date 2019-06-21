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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

21 Haziran 2019 Cuma 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:46
  1. Büyük Çamlıca Camii
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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