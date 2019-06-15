Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büşra Bürge ile Mehmet Özer'in nikah törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büşra Bürge ile Mehmet Özer çiftinin nikah törenine katıldı. Erdoğan, Bağcılar Belediyesi ziyaretinin ardından, Bağcılar'da eski Milletvekili Hüseyin Bürge'nin kızı Büşra ile Mehmet Özer çiftinin nikah törenine katılarak, çifte mutluluklar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Alina Boyko ile Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevim Savaşer'in oğlu Burak Savaşer'in de nikah törenine de katıldı.



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