Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti05 Haziran 2019 Çarşamba 17:14
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.
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