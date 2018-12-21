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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

21 Aralık 2018 Cuma 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hazreti Ali Camisi

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