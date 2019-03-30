Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine... Sen (Sezai Temelli) ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun"

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