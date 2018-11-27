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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul belediye başkan adayı açıklanmadı, bir sıkıntı mı var?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.

27 Kasım 2018 Salı 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul belediye başkan adayı açıklanmadı, bir sıkıntı mı var?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:05
  1. cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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