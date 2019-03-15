Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in t

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