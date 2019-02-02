Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasası"nın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.

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