Cumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. İSEDAK Toplantısı Açılış Oturumu'nda konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bu sıkıntılı dönemi en az zararla atlatıp önümüzdeki toplantıları yüz yüze gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

Mevladan bizi bu virüs musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Merhum Şeyh Sabah uzlaştırıcı şahsiyeti ile tüm bölgeye etki etmiş önemli bir liderdi.

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